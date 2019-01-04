2019-01-04T12:06:30+03:00
Общество

Саратовские Росгвардейцы нашли пропавшую школьницу [фото]

Несовершеннолетняя самовольно поехала погостить к родственникам
Тимур Гадеев
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Сотрудники вневедомственной охраны Балаково обнаружили пропавшую в новогодние праздники 15-летнюю школьницу.

- В отдел вневедомственной охраны Балаково поступило сообщение, что 15-летняя девочка ушла утром из дома и не вернулась. Вскоре рядом с железнодорожным вокзалом нарядом вневедомственной охраны в составе старшины Андрея Евдокимова и сержанта Станислава Маслова была найдена похожая по приметам школьница, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники Саратовской Росгвардии.

Девочка рассказала, что решила навестить родственников, которые живут в соседнем районе. Родителей о своей поездке девочка не предупредила. Росгвардейцы связались с родителями девочки и вернули пропавшую домой.

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