Саратовские Росгвардейцы нашли пропавшую школьницу [фото]

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:06:30+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Балаково обнаружили пропавшую в новогодние праздники 15-летнюю школьницу.

- В отдел вневедомственной охраны Балаково поступило сообщение, что 15-летняя девочка ушла утром из дома и не вернулась. Вскоре рядом с железнодорожным вокзалом нарядом вневедомственной охраны в составе старшины Андрея Евдокимова и сержанта Станислава Маслова была найдена похожая по приметам школьница, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники Саратовской Росгвардии.

Девочка рассказала, что решила навестить родственников, которые живут в соседнем районе. Родителей о своей поездке девочка не предупредила. Росгвардейцы связались с родителями девочки и вернули пропавшую домой.