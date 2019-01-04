В Пугачеве задержали похитителя из продуктовых магазинов
По факту кражи виски и геля для душа возбуждено уголовное дело
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В Пугачеве похитителем из продуктового магазина оказался уже задержанный за аналогичную кражу.
- Согласно заявлению, перед Новым годом 31 декабря, неизвестные похитили две бутылки виски и гель для душа из сетевого магазина. Сумма ущерба составила 2 638 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был найден среди задержанных полицией за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.