Сотрудники ГИБДД Саратова просят водителей не мешать убирать снег

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:45:33+03:00

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В связи с очередным снегопадом, полицейские вновь просят участников дорожного движения не создавать помех при уборке улиц от снега, а также быть внимательными в связи со сложными дорожными условиями.

- Уважаемые водители, будьте внимательны, во время снегопада автомобильные шины легко теряют контакт с дорогой и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. По возможности не оставляйте личный автотранспорт на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам по уборке снега. Если у Вас не большой опыт вождения автомобилем в сложных погодных условиях, рекомендуем Вам воспользоваться общественным транспортом или услугами служб такси, – советуют сотрудники регионального ГИБДД.

Также, полицейские напоминают пешеходам быть внимательнее и соблюдать правила перехода дороги в специально установленных для этого местах.