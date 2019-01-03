За новогодние праздники саратовцы выбросили 6 тыс. тонн мусора

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:15:47+03:00

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За выходные дни, с 30 декабря по 2 января, на полигоны в Саратовской области было вывезено более 6 тыс. тонн мусора.

- Несмотря на напряженный график, Регоператор и его подрядчики с нагрузками справляются. В течение праздников работал и продолжает работать контакт-центр. Диспетчеры принимают сообщения о проблемах, связанных с уборкой мусора, и каждое из них оперативно отрабатывалось. Затруднения возникают в основном там, где недоступен проезд из-за снега и там, где автовладельцы парковали автомобили около контейнерной площадки, перекрывая доступ мусоровозам. В результате корректировался график вывоза, и контейнерные площадки приходилось приводить в порядок только после того, как был расчищен проезд или убрана машина, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

Специалисты Регоператора напоминают, что собственник участка обязан обеспечить доступ и подъезд мусоровозов к контейнерной площадке

Региональный оператор по обращению с ТКО просит сообщать о возникновении проблем с вывозом мусора по телефону контакт-центра: 8 800 222-64-90.