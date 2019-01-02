2019-01-02T17:04:16+03:00
Общество

Панков: Возрастает роль Госдумы в развитии международных отношений

Депутат рассказал о визите спикера ГД Володина в Бразилию
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- В новогодние праздники продолжается укрепление государственных и парламентских контактов. Российская делегация во главе со спикером Володиным приняла участие в инаугурации президента Бразилии. Спикер провел двусторонние встречи с коллегами из Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии, Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Королевства Испания. Обсуждался широкий круг вопросов, от экономического сотрудничества до образовательных проектов. На встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро спикер Володин передал поздравления и слова приветствия от Президента России Владимира Путина. Роль Госдумы в развитии международных отношений возрастает, — написал Панков.

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