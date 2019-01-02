2019-01-02T16:16:32+03:00
Происшествия

Трое ранее не судимых избили и ограбили собутыльника в Энгельсе

Инцидент случился в новогоднюю ночь
Ольга Муравлёва
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После новогодней ночи, 1 января 2019 года, 27-летнего мужчину избили и ограбили трое неизвестных в Энгельсе. Инцидент случился после совместного распития алкоголя у дома по улице Маршала Василевского.

- В 14:30 он рассказал об этом полиции. Кроме избиения у гражданина также отобрали сумку с документами, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители разыскали злоумышленников. Ими оказались двое 30-летних и один 24-летний ранее не судимые мужчины. У них изъяли похищенное.

Теперь собутыльникам грозит срок за грабеж. Они под подпиской о невыезде.

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