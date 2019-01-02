В Пугачеве столкнулись два ВАЗа

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:18:15+03:00

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В Пугачеве Саратовской области вчера вечером, 1 января, столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-211440.

- В 18:20 на пересечении улиц Коммунистическая и Советская 38-летний мужчина за рулем «Калины», будучи на второстепенной дороге, не уступил второй машине. В результате чего произошло столкновение, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

За рулем «четырнадцатой» находился 24-летний парень. Пострадала его пассажирка — 19-летняя девушка. После ее отпустили из больницы лечиться дома.