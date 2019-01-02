2019-01-02T09:34:43+03:00
Происшествия

Из горящей девятиэтажки в Энгельсе госпитализирован мужчина

Некоторые жильцы пытались спастись через окна
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 2 января, полыхала девятиэтажка. Возгорание произошло на кухне квартиры на четвертом этаже в доме по улице Фридриха Энгельса, 125.

- Огонь не распространился за пределы очага, но из-за сильного задымления начали паниковать жильцы. Некоторые пытались спастись через окна, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На место прибыли пожарные и ликвидировали пламя. Одного жильца пришлось госпитализировать. У него отравление дымом.

На месте работали также облспас, полиция и «скорая помощь». Обстоятельства инцидента и причины воспламенения устанавливаются.

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