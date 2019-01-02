На 30 улицах Саратова до ночи отключили воду

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 2 января, отключено холодное водоснабжение на многих улицах.

- До полуночи не будет воды на улице Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1–4, улица Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10,12, проспект Строителей, 20, улицы Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ограничение коснется и частных домов по улицам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Белинского и Полевая.

Коммунальщики отметили, что это нужно для ремонта водопровода.