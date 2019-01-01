2019-01-01T13:49:33+03:00
Происшествия

Мужчина толкнул запертую дверь в Энгельсе и обнаружил труп отца с друзьями

Все это произошло в новогоднюю ночь
Дарья Вострикова
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Энгельсские следователи выясняют обстоятельства гибели 69-летнего мужчины с его 27-летним другом и 37-летней приятельницей.

- По предварительным данным, в новогоднюю ночь местный житель не смог дозвониться до своего отца. Последний раз родственники общались 30 декабря. Около 19:30 мужчина пришел к отцу в барак и обнаружил, что дверь жилья заперта изнутри. Он открыл замок запасным ключом, зашел домой и обнаружил три трупа. После чего тут же сообщил об этом в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Прибывшие следователи не обнаружили повреждений на телах погибших.

Квартиру топили газовой печью типа «галанка», фитиль которой на момент осмотра горел. Ее шибер дымохода был закрыт.

Пока что основная причина смерти двух мужчин и женщины — отравление продуктами горения.

Окончательно картина дела прояснится, как только выяснятся все обстоятельства трагедии и пройдут судебно-медицинские экспертизы.

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