В Солнечном мужчина пытался ограбить салон сотовой связи
Он хотел украсть имущество на 30 тыс. рублей
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Вчера, 31 декабря, в отдел полиции обратился 37-летний гражданин с заявлением о краже.
- По словам мужчины, кто-то залез ночью с 30 на 31 декабря в салон сотовой связи и пытался украсть оттуда три сотовых телефона, планшет и деньги из кассы на общую сумму 30 тыс. рублей. Чтобы попасть внутрь, вор сломал дверь, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.
По подозрению в преступлении полиция задержала 41-летнего безработного мужчину.
На него заведено уголовное дело. Возможно, это будет его первая судимость.
Своей участи предполагаемый вор ожидает под подпиской о невыезде.