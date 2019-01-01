В Солнечном мужчина пытался ограбить салон сотовой связи

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:18:57+03:00

Он хотел украсть имущество на 30 тыс. рублей

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Вчера, 31 декабря, в отдел полиции обратился 37-летний гражданин с заявлением о краже.

- По словам мужчины, кто-то залез ночью с 30 на 31 декабря в салон сотовой связи и пытался украсть оттуда три сотовых телефона, планшет и деньги из кассы на общую сумму 30 тыс. рублей. Чтобы попасть внутрь, вор сломал дверь, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в преступлении полиция задержала 41-летнего безработного мужчину.

На него заведено уголовное дело. Возможно, это будет его первая судимость.

Своей участи предполагаемый вор ожидает под подпиской о невыезде.