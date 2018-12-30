В Саратове введен в эксплуатацию очередной долгострой

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-30T14:56:57+03:00

Дольщица отметила, что для жильцов это самый красивый дом

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В субботу 29 декабря губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с жителями введенного в эксплуатацию проблемного объекта ЖСК «Звезда».

Местная жительница Лидия Замараева рассказала, что заключила договор с ООО «Геотехника-Фин» в июне 2005 года.

- До середины 2008 года велось активное строительство, затем темпы значительно снизились, но работы еще продолжались. 24 марта 2012 года «Геотехника-Фин» обанкротилась. Расстроенные жители приходили к дому и не знали, что делать. Стройка была остановлена, — вспоминает Лидия Замараева.

Через три года дольщики организовали ЖСК и приступили к работе. Были найдены проектировщики, собраны документы. В марте 2018 года АО «Саратовоблжилстрой» строительство дома было возобновлено. Застройщик завершил строительно-монтажные работы, смонтировал кровлю, лифт и лифтовое оборудование, завершил отделку мест общего пользования, выполнил монтаж внутренних инженерных коммуникаций и работы по подключению дома к сетям газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

- Благодаря помощи Вячеслава Володина, Валерия Радаева и Леонида Писного удалось завершить строительство дома. Мы очень рады, наконец люди получат ключи и в январе смогут приступить к ремонту в квартирах. Для нас, наверное, это самый красивый дом в Саратове — рассказала Лидия Замараева.