Компания из Краснокутского района ответит в суде за небезопасное зерно

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-29T10:30:17+03:00

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в декабре 2018 года проверила организацию, которая занимается перевозками зерна пшеницы из Краснокутского района.

- В июле и августе компания перевезла бестарным методом более 34 тонн продукции. На нее не было ни документов с какой-либо информацией, ни декларации о соответствии Таможенного союза, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь судьбу организации решат мировой суд Краснокутского района и Арбитражный суд Саратовской области.