Компания из Краснокутского района ответит в суде за небезопасное зерно
Продукцию возили без документов
Изменить размер текста:
Управление Россельхознадзора по Саратовской области в декабре 2018 года проверила организацию, которая занимается перевозками зерна пшеницы из Краснокутского района.
- В июле и августе компания перевезла бестарным методом более 34 тонн продукции. На нее не было ни документов с какой-либо информацией, ни декларации о соответствии Таможенного союза, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Теперь судьбу организации решат мировой суд Краснокутского района и Арбитражный суд Саратовской области.