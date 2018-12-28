Валерий Радаев напомнил о достижениях Саратовской области за год

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-28T14:54:59+03:00

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В саратовском Театре юного зрителя 28 декабря состоялось торжественное предновогоднее мероприятие.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в празднике приняли участие студенты и преподаватели, руководители различных организаций.

Новогодние песни исполнили солисты филармонии, а после этого гостям продемонстрировали фильм о достижениях Саратовской области. Среди них: аэропорт Гагарина, северный подход к нему, ремонт дорог Саратовской агломерации и по области, успехи сельского хозяйства в животноводстве, мост в Перелюбском районе, семь инвестпроектов в промышленности и другие.

Также собравшимся напомнили о строительстве спортивных и социальных объектов, которое стало возможно благодаря активной поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как было отмечено в видеоролике, по данным минэкономразвития, Саратовская область вошла в топ-40 регионов по уровню экономического развития.

Губернатор Валерий Радаев поздравил собравшихся и отдельно остановился на достижениях и фактах, не упомянутых в фильме. Свою речь он посвятил уходящему году.

Он упомянул об отряде «Лиза Алерт», сообщив, что волонтеры спасли более 20 тыс. человек. Глава региона поздравил добровольцев, особенно поблагодарив их, напомнив, что Год волонтера сменяет Год театра.

- 250 юных талантов и 100 творческих коллективов прославили наш регион. Наши спортсмены завоевали 2 тыс. медалей различных соревнований, ни один регион Приволжского округа не может таким похвастать, — напомнил Радаев.

Он особо отметил роль в жизни своих сел и городов бизнесменов и предпринимателей.