Три киргиза украли в саратовских магазинах алкоголь на 100 тыс. рублей
Среди злоумышленников была одна девушка
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В Саратове на скамью подсудимых попадут три гражданина республики Киргизия, которые похитили дорогой алкоголь в магазинах города.
- Следствие считает, что 22 декабря злоумышленники, в числе которых одна девушка, сговорились и украли спиртное в «Магните» и «Метро» на сумму около 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Полицейские возбудили два уголовных дела за кражу, совершенную группой лиц, и в последующем объединили их в одно производство.
Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они под стражей.