В лицее имени Шнитке ждут визита Володина

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-26T09:43:34+03:00

Он взял шефство над учреждением два года назад

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В музыкально-эстетическом лицее имени А. Г. Шнитке в Энгельсе сегодня, 26 декабря, ждут визита спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Шефство над лицеем его попросил взять коллектив учреждения два года назад.

Напомним, в Саратовской области он осмотрит строящиеся объекты в рамках федеральных программ.

По проекту реконструкции лицея, который инициировал председатель Государственной думы, существующее здание увеличится на один этаж, с трех до четырех. Также будет возведено новое здание с четырехэтажной пристройкой. В результате чего количество обучающихся увеличится на 150 человек — до 450.

Также стоит отметить, что дополнительно лицей получит два концертных зала — на 370 и 100 мест, два спортзала и другие специализированные кабинеты.