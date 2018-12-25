2018-12-25T14:21:42+03:00
Общество

Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года

Как увеличился штат госучреждений министр не уточнил
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На пресс-конференции 25 декабря в центре "КП-Саратов" министр финансов Станислав Кошелев заявил, что зарплаты областных областных чиновников не росла с 2014 года.

С 2010 года количество чиновников сокращено на 27%.

Кошелев заявил, что "не будет врать в цифрах", но в госучреждениях подведомственных министерствам трудится значительно больше людей и расходы на их зарплаты назвать министр затруднился.

Расходы на деятельность органов областной власти в 2019 году планируется 2 млрд рублей, из них 1,7 млрд - зарплата чиновников.

- Это уровень 2014 года, - заметил Кошелев.

Он отметил, что на зарплаты остальным бюджетникам в регионе в следующем году заложено 37,6 млрд рублей. Им рост предусмотрен - на 4,2 млрд рублей.

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