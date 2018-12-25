2018-12-25T09:40:38+03:00
Происшествия

В Саратове задержали жители Оренбургской области находящегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии доставили беглеца полицию
Тимур Гадеев
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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали жителя Оренбургской области, который находится в федеральном розыске.

- Во Фрунзенском районе Саратова, наряд вневедомственной охраны у дома по улице Емлютина, возле трубопровода заметил гражданина с несколькими сумками. На вопрос о месте жительства гражданин затруднился с ответом. При проверке по базам данных выяснилось, что 40-летний мужчина с сентября 2017 года находится в федеральном розыске, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники Росгвардии.

Как выяснилось, задерержанный разыскивался полицией Оренбургской области за побег из специализированного лечебного учреждения. Мужчина доставлен в полицию.

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