В информационном центре Балаковской АЭС отметили УРАНовый год!»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-21T15:23:44+03:00

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Более 200 человек стали участниками Дня открытых дверей, который ежегодно в конце декабря проводится в информационном центре Балаковской АЭС под символичным названием «УРАНовый год!»

Гостями информационного центра в этом году стали младшие школьники лицея №1 - победители Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Они не только познакомились с экспозицией центра, но и приняли участие в увлекательной квест-игре. Три команды увлеченно соревновались в скорости и верном решении задач по энергосбережению, географии атомной энергетики и разгадывании ребусов.

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- Мы узнали, что в нашем городе целых три электростанции и что на Балаковской АЭС действуют четыре энергоблока, — делится впечатлениями третьеклассница лицея №1 Даша Судакова. — Мне очень понравилось собирать пазлы и расшифровывать слова — вообще здесь очень интересно! За победу в квесте и участие в конкурсе рисунков нам вручили подарки!

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В ходе экскурсии по экспозиции и виртуального тура по промплощадке атомной станции студенты Поволжского колледжа технологий и менеджмента буквально с головой окунулись в технологию производства электроэнергии на Балаковской АЭС.

- Сегодня мы хотим еще раз продемонстрировать, насколько интересны естественные науки, как в игровой, нестандартной форме можно рассказать о сложных явлениях, — подчеркнул начальник Управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко, приветствуя участников мероприятия — Балаковская АЭС заинтересована в развитии творческих способностей детей и молодежи. В нашем информационном центре созданы все условия для получения объективных знаний об атомной энергетике. Уверен, вы еще не раз захотите прийти сюда.

Подарком для всех в этот день стала интерактивная образовательная программа «Занимательная наука — электричество», представленная Саратовским региональным центром по атомной энергии. Школьники и студенты не только узнали, как сделать необычную новогоднюю гирлянду, но и смогли сами провести эксперименты с электричеством.

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В завершение большой праздничной программы состоялась церемония награждения журналистов — победителей регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди-2018» на лучшее освещение темы развития атомной энергетики.

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Основная задача проекта «УРАНовый год!» — популяризация научных знаний об атомной энергетике и атомной станции для дальнейшего повышения приемлемости и востребованности развития атомной энергетики в регионе.