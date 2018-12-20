Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля

20 Дек. 17:14 2018-12-20T19:26:22+03:00

Она отправится во Францию

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Саратовская певица Ксения Нестеренко завоевала Гран-при 5-го Минского международного Рождественского конкурса вокалистов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, Ксения Нестеренко — солистка Саратовского академического театра оперы и балета.

Кроме Гран-при она получила приглашение к участию в полуфинале Международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция) — это спецприза Жан-Поля Бюрля.

Всего в международном конкурсе приняли участие170 человек из 19 стран.