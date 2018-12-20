Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля
Она отправится во Францию
Ксения Нестеренко
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Саратовская певица Ксения Нестеренко завоевала Гран-при 5-го Минского международного Рождественского конкурса вокалистов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, Ксения Нестеренко — солистка Саратовского академического театра оперы и балета.
Кроме Гран-при она получила приглашение к участию в полуфинале Международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция) — это спецприза Жан-Поля Бюрля.
Всего в международном конкурсе приняли участие170 человек из 19 стран.