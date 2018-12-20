В Саратове два человека пострадали от падения сосулек
По словам замглавного врача станции скорой помощи Саратова Юрия Резника, с 1 декабря уже поступило около 30 пострадавших с обморожения. Еще двое, в том числе, один ребенок, травмированы упавшими с крыш глыбами льда. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов».
33 человека получили травмы, упав на скользкой дороге.
Он обратил внимание граждан, что следует быть осторожнее - не проходить под домами, которые огорожены лентами, например.
- Чтобы праздники не обернулись трагедией, призываю граждан смотреть прогноз погоды, выбрать подходящую одежду и обувь, чтобы была удобной и теплой, - отметил он.
При этом Резник подчеркнул, что скорая помощь будет дежурить на всех мероприятиях. Гражданам рекомендуется заранее посмотреть, где на празднике находятся врачи и полиция.
Он напомнил номер телефона 103, по которому можно вызвать медиков. Также работает телефон 112. По словам Резника, при вызове врачей, нужно точно назвать адрес, желательно описать пути подъезда, а также по возможности встретить карету скорой помощи.