В Саратове два человека пострадали от падения сосулек

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-20T11:46:50+03:00

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По словам замглавного врача станции скорой помощи Саратова Юрия Резника, с 1 декабря уже поступило около 30 пострадавших с обморожения. Еще двое, в том числе, один ребенок, травмированы упавшими с крыш глыбами льда. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов».

33 человека получили травмы, упав на скользкой дороге.

Он обратил внимание граждан, что следует быть осторожнее - не проходить под домами, которые огорожены лентами, например.

- Чтобы праздники не обернулись трагедией, призываю граждан смотреть прогноз погоды, выбрать подходящую одежду и обувь, чтобы была удобной и теплой, - отметил он.

При этом Резник подчеркнул, что скорая помощь будет дежурить на всех мероприятиях. Гражданам рекомендуется заранее посмотреть, где на празднике находятся врачи и полиция.

Он напомнил номер телефона 103, по которому можно вызвать медиков. Также работает телефон 112. По словам Резника, при вызове врачей, нужно точно назвать адрес, желательно описать пути подъезда, а также по возможности встретить карету скорой помощи.