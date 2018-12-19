2018-12-19T12:52:27+03:00
Общество

Новый член Общественной палаты Саратовской области отказался отвечать про пенсионную реформу

Депутаты пытались добиться его мнения по острым вопросам
Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе 19 декабря выбрали нового представителя в областную общественную палату региона. Им стал Мураз Даврешян - председатель региональной общественной организации «Езидский национально-культурный центр «Шангал» из Ртищево Саратовской области.

Депутаты, прежде чем проголосовать за него, задали Даврешяну ряд вопросов. В частности, они поинтересовались его личным, как общественника отношением к пенсионной реформе. С учетом того, что сама общественная палата региона и большинство депутатов облдумы эту реформу поддержали. Кандидат заявил. что этот вопрос уже много обсуждался, и его мнение здесь не будет важным.

- У вас просто отсутствует собственное мнение, получается, — сделали вывод некоторые депутаты.

Тем не менее, большинством голосов, Даврешян выбран в общественную палату Саратовской области.

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