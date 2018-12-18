В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика

18 Дек. 18:30 2018-12-18T18:41:02+03:00

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Сегодня в Кировском районе сбили 8-летнего мальчика переходившего дорогу в неустановленном месте.

- Сегодня в 18:30 на улице Оржевского у дома №7, 32-летний водитель ВАЗ 21010 не справился с управлением и сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, вблизи от пешеходного перехода, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовской городской госавтоинспекции.

В результате наезда мальчик получил незначительные травмы и после госпитализации был отпущен домой. Сотрудники ГИБДД города устанавливают все обстоятельства происшествия.