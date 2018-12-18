Юлия Литневская решает проблемы заводчан

18 Дек. 15:51 2018-12-18T15:51:32+03:00

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В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района города Саратова депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») провела личный прием граждан.

Совместно с депутатом прием вел адвокат Саратовской областной коллегии адвокатов Дмитрий Пакин. Также, по уже сложившейся традиции, в приеме граждан принимали участие студенты Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии.

С коллективной жалобой на работу коммунальных служб обратились жители улицы Миллеровская Заводского района. Перед расселением жителей из домов 64 и 67 по ул. Миллеровская не отключили холодное водоснабжение, в результате чего вода затапливала жителей соседних частных домов и погреба. По просьбе депутата, специалисты ликвидировали течь.

Пенсионерка Любовь Ивановна Силантьева по ул. Проточная, д.5, обратилась за помощью к депутату в оформлении земельного участка в частную собственность. Администрация муниципального образования г. Саратов оказала содействие в проведении кадастровых работ по межеванию границ земельного участка с целью постановки его на государственный кадастровый учет с дальнейшей государственной регистрацией права на землю.

Также за помощью к депутату обратилась многодетная семья Зотовых: в 2017 году их приемному 8-летнему ребенку был поставлен диагноз – синдром Крузона, в настоящий момент болезнь стремительно прогрессирует. Юлия Литневская оказала содействие в направлении на прием ребенка к нейрохирургу в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко г. Москва.

- Отдельно мне хотелось бы поблагодарить высококлассного адвоката Дмитрия Пакина за консультации жителей моего избирательного округа. У большинства из них нет другой возможности получить такую помощь, и от приема к приёму растёт число заводчан, приходящих именно с юридическими вопросами, — прокомментировала итоги приёма Юлия Литневская.