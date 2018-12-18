2018-12-18T13:58:50+03:00
Происшествия

Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера

Вымогатели выслеживали его на улице и пытались выманить из дома
Дарья Вострикова
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Следователи Кировского района возбудили уголовное дело в отношении 15 и 16-летних саратовцев за вымогательство.

- По версии следствия, днем 6 декабря парни подошли к 17-летнему подростку на улице Челюскинцев и потребовали, чтоб он отдал им игровую приставку и компьютер. Озвучив свои требования, юноши избили свою жертву. После этого потерпевший несколько дней не выходил из дома. Следующие два дня злоумышленники вместе со своей знакомой постоянно звонили подростку, пытаясь выманить его из дома, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Еще через два дня они выследили подростка в Кировском районе и вновь избили, требуя отдать им технику.

Дважды избитый юноша рассказал обо всем своим родственникам, а те сообщили в полицию.

Следователям предстоит выяснить, в каких условиях воспитывались нападавшие. Расследование уголовного дела продолжается.

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