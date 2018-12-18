2018-12-18T12:36:30+03:00
Происшествия

Саратовец пообещал женщине отремонтировать телефон, а сам его украл

Аппарат стоит более 50 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В рамках операции «Антикриминал» полиция по подозрению в краже задержала 21-летнего саратовца.

- В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина забрал ее сотовый телефон стоимостью более 50 тыс. рублей. Мужчина представился специалистом по ремонту техники и пообещал починить ее аппарат. А после этого «мастер» скрылся вместе со смартфоном, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Выяснилось, что злоумышленник сдал телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело за мошенничество.

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