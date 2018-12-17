В Саратове вручили премии «Инвестор года»

17 Дек. 16:47 2018-12-17T16:47:18+03:00

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В Саратове сегодня, 17 декабря, состоялась торжественная церемония вручения премии «Инвестор года».

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, по итогам 2017 года было выбрано 12 победителей и 12 лауреатов из 48 кандидатов.

- Область по итогам 2017 года в инвестиционном рейтинге поднялась с 60 на 35 место. С 1 января регион примет участие в 50 федеральных программах. За шесть лет область должна совершить гигантский рывок. Мы рассчитываем на инвесторов, которые не только развивают экономику, но и несут социальную ответственность. Потенциал, ресурсы, лидерские амбиции у региона есть, - заявил губернатор Валерий Радаева.

Конкурс проводится с 2007 года. Он позволяет поощрить предприятия, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.