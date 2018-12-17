2018-12-18T07:32:01+03:00
Общество

Радаев в детсаду: Не хочется уходить отсюда

В Иволгино откроется новый детский сад
Дарья Вострикова
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Губернатор на экскурсии в детсаду поселка «Иволгино»Губернатор на экскурсии в детсаду поселка «Иволгино»Фото: Дарья Вострикова
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В жилом комплексе «Ласточкино» в Ленинском районе Саратова откроется детский сад №211. Запуск планируется на конец февраля - начало марта.

Окончание работ 17 декабря пришли помотреть губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, директор подрядной организации «Саратовоблжилстрой» депутат облдумы Леонид Писной и общественники. Экскурсию для них провела заведущая сада Наталья Гусева.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Жители микрорайона, которые оказались в это время возле детсада, поблагодарили губернатора за такой подарок для них и детей.

Садик оснащен новым оборудованием. В нем есть, к примеру, тактильно-фибро-оптическая панель.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Это особенно хорошо для тех детей, у которых не развиты ощущения. Она развивает различные виды ощущений,- рассказала Елена Талайкова, учитель-логопед.

Отдельная зона садика называется «фиолетовый страной».

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Дети здесь занимаются творчеством, создают свой фиолетовый лес. Занятия проходят как в группе, так и индивидуально, - рассказала преподаватель Арина Кузнецова.

Из этой комнаты делегация попала в лего-зону, а оттуда — в комнаты творчества.

Ребята будут заниматься несколькими видами театра - плоскостными, настольными. Они могут играть сидя, стоя и лежа.

Кроме того, гости посетили концертный зал. Здесь маленькие жители района могут ощутить себя настоящими артистами.

- Даже уходить отсюда не хочется, - поделился Валерий Радаев.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

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