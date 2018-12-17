В Татищевском районе водитель без прав вылетел в кювет и перевернулся
Затем скрылся с места ДТП и оставил раненого подростка
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Накануне, 16 декабря, при подъезде к селу Кологривовка в Татищевском районе молодой водитель попал в ДТП.
- Юноша 19 лет, не имеющий прав на вождение, вылетел на обочину и перевернулся. После этого он оставил место ДТП, а также раненого в аварии 16-летнего подростка, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
После прибытия на место ЧП медиков пострадавшего госпитализировали. По факту вождения без прав ведется проверка.