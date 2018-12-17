В высотке на Чернышевского пытались украсть пожарные краны
Задержан безработный мужчина
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В полицию Октябрьского района Саратова вчера, 16 декабря, обратилась 31-летняя комендант дома на улице Чернышевского.
- Женщина сообщила, что в 17 часов этого дня неизвестный пытался похитить четыре пожарных крана на 16-м этаже, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.
Полиции удалось задержать подозреваемого — 31-летнего безработного. Ранее он уже был судим за грабеж. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.