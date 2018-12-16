2018-12-16T16:47:21+03:00
Спорт

Спортсмены из Саратова взяли шесть медалей в Коста-Рике

Они стали лучшими в соревнованиях по теннису
Дарья Вострикова
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Саратовские спортсмены заняли первое место в международных командных соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Состязания проходили в Коста-Рике. В них приняли участие представители 16 стран. Сборная команда России по итогам соревнований завоевала 10 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали и стала первой в общекомандном зачете, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области.

Так, «золото» в личном зачете завоевал Алексей Саунин (класс SM8). Второе место заняла Маляк Алиева (класс SF6-8.). Тройку победителей замкнул у Артема Яковлева (класс SM8).

В командных состязаниях лучшими в классе TM8 стали саратовские спортсмены Артем Яковлев и Алексей Саунин. А еще Виктория Сафонова из республики Крым и воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Маляк Алиева.

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