2018-12-16T16:47:21+03:00
Спорт

Спортсмены из Саратова взяли шесть медалей в Коста-Рике

Они стали лучшими в соревнованиях по теннису
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовские спортсмены заняли первое место в международных командных соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Состязания проходили в Коста-Рике. В них приняли участие представители 16 стран. Сборная команда России по итогам соревнований завоевала 10 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали и стала первой в общекомандном зачете, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области.

Так, «золото» в личном зачете завоевал Алексей Саунин (класс SM8). Второе место заняла Маляк Алиева (класс SF6-8.). Тройку победителей замкнул у Артема Яковлева (класс SM8).

В командных состязаниях лучшими в классе TM8 стали саратовские спортсмены Артем Яковлев и Алексей Саунин. А еще Виктория Сафонова из республики Крым и воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Маляк Алиева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Логинов привел сборную России на 5 место в эстафете
В Саратове прошла экологическая акция по сбору вторсырья
Председатель ГД: ответственность государства за принимаемые решения значительно выросла
В магазине Екатериновки продавалось непонятное мясо
Мост на 3-ю Дачную перекрыт автобусом и троллейбусом [видео]
На Московском шоссе отключили воду
В Саратов съехались чемпионы по ММА
У «Ленты» в Энгельсе Toyota протаранила Nexia [видео]
Под Саратовом двое детей сгорели, когда родители ушли в гости
Жители домов на 1-м Тульском проезде остались без воды
Радаев раскритиковал работы в пристройке к гимназии в Елшанке и школе в Солнечном-2
На ночном пожаре в Красном Куте погибли девушка и и ребенок
Воскресенье в Саратовской области будет ветреным
На границе Волгоградской и Саратовской области из-за снегопада возникла мертвая пробка
У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами
Саратовская область не заметит отключения аналогового ТВ