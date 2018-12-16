Председатель ГД: ответственность государства за принимаемые решения значительно выросла

16 Дек. 15:43 2018-12-16T15:43:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе интервью в программе «Толстой. Воскресенье». Он отметил, что решения, принимаемые парламентом в 1990-е годы, «были хорошие на бумаге, но в реальном выражении, как правило, оставались просто декларацией

Председатель ГД напомнил, что принятие Конституции и формирование российского парламента проходило «в очень непростое время»: был экономический и политический кризис.

- Практически, [мы] стояли на грани распада нашей страны по отдельным республикам и областям, — сказал он.

Говоря о первых созывах Государственной Думы, Вячеслав Володин отметил, что «когда мы говорим о 90-х, необходимо исходить из того, что было очень много зрелища».

- Многие депутаты были эпатажными, много разных заявлений звучало. И это отличало парламент, но при этом люди то ожидали решения вопросов, которые их волновали, — сказал он. — Люди переживали сложные времена и от парламента ждали как раз того, что депутаты выразят мнение населения, решат вопросы. Шло время, менялось общество, менялась страна и, конечно, изменилась Государственная Дума.

- Отличительная особенность 90-х годов заключалась в том, что Конституция была принята замечательная, она вобрала в себя все нормы из конституций ряда зарубежных стран, но, при этом, она не выполнялась, — подчеркнул он. Не реализовывались базовые положения, которые гарантировали человеку социальные права: «Семьям – помощь, пенсионерам – заботу, пенсию, гражданам с ограниченными возможностями – поддержку».

- Эти нормы были приняты в 1993-м году, но выполняться они начали только в 2000-х, когда Президентом был избран Владимир Путин, — заявил Вячеслав Володин.

- Каждый закон, принимаемый сегодня Государственной Думой, закон, который подписывает Президент, выполняется, потому что изначально закладываются необходимые средства на его реализацию, — рассказал он.

- Иными словами, ответственность государства за принимаемые решения не просто выросла, она стала совершенно другого уровня, — подчеркнул он.

По его мнению, решения, принимаемые в 1990-е годы, «были хорошие на бумаге, но в реальном выражении, как правило, оставались просто декларацией».

- Наша задача — сделать все, чтобы нормы Конституции о том, что наша страна – социальное государство, находили свое новое развитие, — уверен Председатель ГД.

Он подчеркнул, что «национальные проекты, которые Президент инициировал, идут именно в развитие этого базового принципа Конституции».

Говоря о текущей законодательной работе Государственной Думы, Вячеслав Володин отметил важность парламентских слушаний и Экспертных советов. По его мнению, такие форматы позволили выйти «на решения, которые улучшали законы, делали их более эффективными». Он напомнил, что за два года состоялись девять больших парламентских слушаний, которые касались «знаковых для наших граждан, для страны вопросов»: совершенствование пенсионной системы, вопросы «обманутых дольщиков», программа реновации в Москве.

- Мы всегда советовались с нашими избирателями, — подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что «через этот диалог [мы] отвечали на запрос общества».