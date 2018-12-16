Радаев раскритиковал работы в пристройке к гимназии в Елшанке и школе в Солнечном-2
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в субботу 15 декабря осмотрел строящиеся социальные объекты.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, посетил музыкально—эстетический лицей имени Шнитке в Энгельсе, школу в Солнечном-2, пристройку к гимназии №89 в Елшанке.
В музыкальном лицее уже устанавливают мебель, в трех корпусах ведутся отделочные работы. Валерий Радаев поручил уделить особое внимание акустике.
А вот работами в школе и гимназии Радаев остался недоволен.
В Елшанке он раскритиковал то, что будущий объект захламлен строительным мусором. Кроме того, до сих пор нет ни одного полностью оборудованного кабинета. Губернатор поставил строк — 19 декабря, чтобы завершить работы на первых двух этажах гимназии.
Кроме того, в школе в Солнечном-2 Валерий Радаев отметил низкие темпы работ. Причина — нехватка песка.