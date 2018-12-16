Радаев раскритиковал работы в пристройке к гимназии в Елшанке и школе в Солнечном-2

16 Дек. 09:32 2018-12-16T09:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в субботу 15 декабря осмотрел строящиеся социальные объекты.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, посетил музыкально—эстетический лицей имени Шнитке в Энгельсе, школу в Солнечном-2, пристройку к гимназии №89 в Елшанке.

В музыкальном лицее уже устанавливают мебель, в трех корпусах ведутся отделочные работы. Валерий Радаев поручил уделить особое внимание акустике.

А вот работами в школе и гимназии Радаев остался недоволен.

В Елшанке он раскритиковал то, что будущий объект захламлен строительным мусором. Кроме того, до сих пор нет ни одного полностью оборудованного кабинета. Губернатор поставил строк — 19 декабря, чтобы завершить работы на первых двух этажах гимназии.

Кроме того, в школе в Солнечном-2 Валерий Радаев отметил низкие темпы работ. Причина — нехватка песка.