2018-12-14T16:08:49+03:00
Недвижимость

Жителям Саратовской области стали приходить незаконные платежки за мусор

Регоператор начал проверку
Екатерина Семенова
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В единый контакт-центр Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО стали поступать вопросы от жителей, которые обнаружили в своих почтовых ящиках счета за услугу по вывозу ТКО, выписанные коммерческими организациями.

Информация о сомнительных платежных документах поступила из Волжского, Октябрьского, Кировского районов Саратова, а также Вольского района и ЗАТО Шиханы. Данные случаи носят единичный характер. Обращаем внимание жителей, что с 12 августа услугу по обращению с ТКО оказывает только Регоператор. Обязанность организовать сбор, транспортирование, безопасные обработку и захоронение в зоне деятельности Регоператора возложено исключительно на Регоператора. Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями с 12 августа 2018 года становятся не действующими. Оплата услуги вывоза мусора третьим лицам может привести к двойной оплате, поскольку в этом случае Регоператор все равно взымет плату за услугу по обращению с ТКО. Просим внимательно изучать документ и производить оплату только в адрес Регоператора по обращению с ТКО АО «Управление отходами».

Обращаем также внимание юридических лиц-мусорообразователей на необходимость заключения договора на вывоз ТКО. Регоператор имеет право выставить счет за услугу по обращению с ТКО как за фактически оказанную с 12 августа, поскольку услуга стала коммунальной и обязательной для всех. Будьте бдительны и не платите за вывоз мусора дважды.

Сейчас по факту появления платежек от третьих лиц проводятся соответствующие проверки. В случае необходимости информации о корректности платежного документа можно адресовать оператору начислений в лице СарРц по телефону или в абонентских пунктах, указанных на сайте саррц.рф, где также можно воспользоваться онлайн-приемной.

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