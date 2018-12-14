Юный саратовец признался в краже 600 рублей через банкомат
Молодого саратовца осудят за кражу 600 рублей через банкомат в одном из торговых центров Заводского района.
- По версии следствия, вечером 30 сентября 2018 года 17-летний юноша вывел на дисплей терминала операцию по пополнению счета своего мобильного телефона на 600 рублей. Однако не стал ее завершать. К устройству подошел следующий человек, который вставил уже свою банковскую карту, ввел пин-код, тем самым подтвердив платеж злоумышленника, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Как только деньги исчезли, потерпевший поспешил обратиться в полицию.
Юношу задержали. Еще до окончания следствия он во всем сознался.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.