2018-12-14T16:06:39+03:00
Происшествия

Юный саратовец признался в краже 600 рублей через банкомат

Преступление произошло в одном из ТЦ Заводского района
Дарья Вострикова
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Молодого саратовца осудят за кражу 600 рублей через банкомат в одном из торговых центров Заводского района.

- По версии следствия, вечером 30 сентября 2018 года 17-летний юноша вывел на дисплей терминала операцию по пополнению счета своего мобильного телефона на 600 рублей. Однако не стал ее завершать. К устройству подошел следующий человек, который вставил уже свою банковскую карту, ввел пин-код, тем самым подтвердив платеж злоумышленника, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Как только деньги исчезли, потерпевший поспешил обратиться в полицию.

Юношу задержали. Еще до окончания следствия он во всем сознался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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