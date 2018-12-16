В Саратовской области растет производство тепличных овощей

16 Дек. 20:37 2018-12-16T20:37:22+03:00

Больше всего собрали томатов и огурцов

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В теплицах Саратовской области вырастили 36,8 тыс. тонн овощей закрытого грунта.

- Это на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Свыше половины урожая — томаты и огурцы. Рекордсменами по выращиванию стали Саратовский, Балаковский и Татищевский районы, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области.

Часть саратовских овощей появятся на рынках Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего в области работают десять тепличных хозяйств площадью 112,8 гектара.