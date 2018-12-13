2018-12-13T15:31:35+03:00
Общество

Михаил Исаев обнаружил сосульки на домах в центре Саратова

Нарушения выявлены во время рейда по дворам
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 декабря, глава Саратова Михаил Исаев, исполняющий обязанности городского прокурора Сергей Ломакин вместе с главами районных администраций и председателя городского комитета по ЖКХ Александра Мышева провели рейд по дворам в центре города.

- Выяснилось, что во дворах на улице Московская, 132, Астраханская, 22/36 и домов №36 и 38 на улице Сакко и Ванцетти никто не убирает проезды и не сбивает сосульки. Дома находятся в управлении ООО «Дез-Поволжье», ООО «ЖЭК» и ООО «Добрый». Управляющим компаниям выдали предписания об устранении нарушений. Они могут лишиться лицензии, если ситуация не изменится, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

- Муниципальный контроль каждый день ездит в рейды, контролируя благоустройство дворовых территорий. Очистка крыш от наледи началась с первым снегом. Правонарушения УК нельзя оставлять без внимания, ведь это может грозить грозить опасностью для граждан, — подвел итоги рейда глава Саратова Михаил Исаев.

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