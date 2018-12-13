Саратовские артисты рассказали в Испании как «Трудно быть Буратино!»

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-13T16:29:00+03:00

Они заняли первое место на фестивале в Испании

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Артисты из саратовского театра-студии RUBEZHTINO научно-производственного альянса «Рубеж» заняли первое место на международном конкурсе в Испании.

- Состязание под названием «Theatrical Talents» проводилось с 2 по 4 декабря. В нем приняли участие коллективы из разных стран. Саратовцы покорили жюри музыкальным спектаклем «Трудно быть Буратино!». В пьесе играли 38 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Саратовцы стали лучшими в номинации «Театральная группа смешанной возрастной категории». Они получили кубок, дипломы и экскурсию по Испании.