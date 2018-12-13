2018-12-13T16:29:00+03:00
Звезды

Саратовские артисты рассказали в Испании как «Трудно быть Буратино!»

Они заняли первое место на фестивале в Испании
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Артисты из саратовского театра-студии RUBEZHTINO научно-производственного альянса «Рубеж» заняли первое место на международном конкурсе в Испании.

- Состязание под названием «Theatrical Talents» проводилось с 2 по 4 декабря. В нем приняли участие коллективы из разных стран. Саратовцы покорили жюри музыкальным спектаклем «Трудно быть Буратино!». В пьесе играли 38 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Саратовцы стали лучшими в номинации «Театральная группа смешанной возрастной категории». Они получили кубок, дипломы и экскурсию по Испании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики завершили работы на теплосети в центре Саратова
Автобус «Лысые Горы — Саратов» изменил свое расписание
Следователь СКР считает доводы защиты наркополицейских из Энгельса несостоятельными
«Концессии водоснабжения – Саратов» ведут борьбу с открытыми колодцами
Руководители саратовских компаний отрепетировали благотворительный спектакль
Все задержанные наркополицейские в Энгельсе встретят новый год в СИЗО
Суд по делу министра Соколова в Саратове отложили до завтра
Трамваи №11 перестали ходить от Большой Садовой улицы
Михаил Исаев обнаружил сосульки на домах в центре Саратова
Экс-глава Ерусланского МО получал зарплату за фиктивного водителя
Вячеслав Володин: Саратовская область дополнительно получит более 1 млрд рублей
Обвиняемый в превышении полномочий полицейский из Энгельса: Мне стыдно за систему
Отключена вода в нескольких районах Саратова
Водолазы достали из Волги тело утонувшего рыбака
В Балаково усиливается работа с юрлицами по заключению договоров на обращение с ТКО
Подозреваемого в превышении полномочий полицейского отправили под арест на 2 месяца
Министр природы Саратовской области попросил суд не отстранять его от работы
Владимир Мединский поздравил саратовцев с Годом театра
Следствие по делу задержанных полицейских в Энгельсе просит отправить их под арест