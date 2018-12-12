2018-12-12T15:15:45+03:00
Общество

В Саратове появились новогодние почтовые марки

На них изображена Снегурочка
Екатерина Семенова
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Новогодняя марка появилась в СараотвеНовогодняя марка появилась в Сараотве
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В саратовском филиале «Почты России» появилась новогодняя марка.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, на марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.

В Саратове эту находку для филателиста можно приобрести в Главпочтамте на Чапаева, 80.

Номинал марки составляет 22 рубля, что достаточно для отправки писем и открыток по России, а двух марок — за рубеж.

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