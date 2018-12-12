В Балакове мужчину отправили в колонию за спасение человека

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-12T14:01:17+03:00

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В Саратове областной суд освободил мужчину, которого ранее отправили в колонию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе инстанции, ранее, 27 сентября, Усачева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к двум годам в колонии общего режима.

Как оказалось, мужчина вступился за раненого человека. Он стал свидетелем, как злоумышленник нанес тому ножевое ранение и пытался скрыться. Усачев догнал его и палкой обезоружил. При этом он несколько раз ударил нападавшего и травмировал его.

Впоследствии злоумышленника отправили в колонию общего режима на 2,5 года.

Защитивший человека мужчина, впрочем, по решению Балаковского районного суда также оказался в колонии — на два года. Осужденный и его адвокат обжаловали приговор. Судебная коллегия областного суда сочла доводы убедительными, и он был сразу же освобожден.

Председатель областного суда Федор Телегин заявил, что обсудит с судьями такие дела, в частности, о необходимой обороне.