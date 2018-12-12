2018-12-12T09:42:39+03:00
Общество

Энгельсский суд лишил мать родительских прав

Ребенка у матери-одиночки забрали
Тимур Гадеев
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В Энгельсе у женщины забрали ребенка и лишили родительских прав.

- Ее 16-летний сын проживает в условиях, не соответствующих санитарным нормам. Женщина злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете у врача-нарколога, в доме антисанитария, холод, отопление и газ отключены за неуплату. Обеспечить посещение сыном учебного заведения мать отказывается, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокурор города обратился в суд с заявлением о лишении матери родительских прав. Судья требования удовлетворил в полном объеме.

По факту бездействия в адрес полиции и комитета по образованию администрации города внесены представления.

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