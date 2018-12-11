За клевету на участкового жителя Балашова могут оштрафовать на 300 тыс. рублей

11 Дек. 12:39 2018-12-11T15:57:50+03:00

Или посадить на три года

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В Балашове Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, его обвиняют в заведомо ложном доносе.

По версии следствия, 14 августа мужчина сообщил в полицию, что его избил участковый уполномоченный. Кроме того, по словам потерпевшего, страж порядка испортил его имущество.

Состоялась проверка, которая установила, что гражданин солгал. Теперь ему грозит, согласно санкциям ч. 2 ст. 306 УК РФ, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до трех лет.