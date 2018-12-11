За клевету на участкового жителя Балашова могут оштрафовать на 300 тыс. рублей
Или посадить на три года
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В Балашове Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, его обвиняют в заведомо ложном доносе.
По версии следствия, 14 августа мужчина сообщил в полицию, что его избил участковый уполномоченный. Кроме того, по словам мужчины, страж порядка испортил его имущество.
Была проведена проверка, которая установила, что мужчина солгал. Теперь ему грозит, согласно санкциям ч. 2 ст. 306 УК РФ, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до трех лет.