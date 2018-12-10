Саратовский бизнесмен застрелен на рабочем месте

10 Дек. 21:28 2018-12-10T22:00:15+03:00

Предварительная версия: несчастный случай во время чистки оружия

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В Саратове погиб бизнесмен Андрей Еремин.

Как стало известно «КП-Саратов», 57-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения.

По предварительной версии, он мог чистить оружие, когда произошел несчастный случай. Кроме того, не исключена версия добровольного ухода из жизни из-за необдуманного решения.

Андрей Еремин погиб на рабочем месте. Он являлся основателем и владельцем сети фитнес-клубов в Саратове.