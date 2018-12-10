Полицейские проверяют факт драки в «Триумф Молле» [видео]

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-10T16:43:53+03:00

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Полицейские начали проверку по факту драки, произошедшей на фуд-корте саратовского торгового центра «Триумф Молл». Из видео, выложенного в социальных сетях, ясно, что в потасовке участвуют больше пяти человек. Причем подавляющее количество — молодежь, но был и один мужчина старшего возраста. В конце побоища на кадрах видно и слышно, как его уводят из зала, а он кричит «Щенки».

Пользователи соцсети считают, что конфликт возник именно из-за группы невоспитанных молодых людей.

- Необразованная молодежь! Все идет из дома и окружения! Родители, обратите внимание на своих детей! — делится мнением пользовательница.

- Только в «Триумфе» постоянно ничего не делающая охрана. В «Хэппи Молле» такого нет. Если конфликт — вызывают сразу охрану и ГБР, — уверена другая девушка.

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- По факту этого инцидента полиция проводит проверку, после которой и будут сделаны окончательные выводы. Сейчас опрашиваются свидетели и участники, — рассказали в ГУ МВД России по Саратовской области.

Редакция «КП-Саратов» будет следить, как развернутся события после драки в торговом центре «Триумф Молл».