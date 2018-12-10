Горничная из Саратовской области воровала деньги с карт в Геленджике

10 Дек. 15:01 2018-12-10T15:01:13+03:00

Девушка похитила две кредитки, после чего уволилась

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Следователи ОМВД России по Геленджику завершили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Саратовской области. Ее признали виновной в кражах денег с банковских счетов.

- В полицию поступили заявления от двух приезжих. Они рассказали, что в одной из гостиниц города у них пропали кредитки, а после со счета сняли средства. Сумма ущерба — 15 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изучили записи с камер банкомата и составили ориентировку на поимку злоумышленницы. Ей оказалась горничная, работавшая в той гостинице. Ее задержали и привезли в полицию.

Выяснилось, что во время уборки номеров девушка украла карты, а после уволилась. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Сейчас материалы уголовного дела направили в суд. Максимальное наказание, которое ей грозит, — пять лет лишения свободы.