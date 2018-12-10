В Саратовской области минимальный набор продуктов продолжает дешеветь

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-10T13:29:44+03:00

Сегодня его стоимость признана самой низкой в ПФО

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Согласно данным статистиков, цены на продукты в Саратовской области продолжают снижаться. Соответственно уменьшается стоимость минимального набора.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в ноябре 2018 года составила 3180,29 рубля, это самый низкий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. К примеру, в Пермском крае и Нижегородской области стоимость набора составляет 3600,85 рубля и 3636,95 рубля соответственно. Максимальная стоимость набора — в Самарской области — 3766,93 рубля, — сообщили в отделе региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов Саратовстата.

Напомним, в июне стоимость минимального набора продуктов в Саратовской области составляла 3 338 рублей.

В Саратовстате сообщили также о величине роста потребительских цен в регионе в ноябре 2018 года.

В последний месяц осени индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил 100,7% (с начала года — 103,2%). При этом рост цен на продовольственные товары с начала года составил 2,6%, на непродовольственные — 3,6%. Платные услуги подорожали с начала года на 3,9%.

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