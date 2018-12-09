2018-12-09T14:57:58+03:00
Общество

Саратовская прокуратура потребовала от чиновников активизировать уборку снега

Надзорное ведомство проверила благоустройство и безопасность дорог
Тимур Гадеев
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В связи со снегопадами Саратовская прокуратура провела экстренную проверку состояния дорог и придомовых территорий согласно требованиям по безопасности дорожного движения и благоустройства.

- По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения зимнего содержания дорог – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре. - Установлено несвоевременное начало уборки снега. Прокуратура потребовала от главы города срочного устранения нарушений. Внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, о благоустройстве и жилищного законодательства.

По словам сотрудников надзорного ведомства, благодаря принятым мерам сегодня, в воскресенье, работы по уборке города от снега со стороны органов местного самоуправления значительно активизировались.

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