Саратовцы смогли почувствовать себя голландцами
Сегодня, 8 декабря, саратовцы могли почуствовать себя настоящими голландацами на тематической вечеринке «Вунсел» организованную Mass Action.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено фильму New Kids Turbo. Это история простых голландских ребят, которые увлекаются рейв-культурой и обожают веселиться, пусть и в немного нестандартном стиле.
Гости перевоплотились в новую роль по полной — почти на каждом была олимпийка, спортивные брюки и кеды, в которых можно танцевать хоть всю ночь.
.Фото: Дарья Вострикова
На танцполе звучали композиции в стиле Witch House, Hardstyle, Happy Hardcore и Gabba. Простыми словами — электронная динамичная музыка.
Но услышать можно было не только лайн-ап диджеев. После этого пришло время «свободных деков». Это выступления ребят, которые еще не зарекомендовали себя в мире музыки, но уже хотят показать свое творчество. Такая возможность есть почти на каждом мероприятии. Для того, чтобы попасть на сцену, нужно обсудить свое желание с организатором мероприятия.
.Фото: Дарья Вострикова
Помимо возможности попробовать себя за диджейским пультом, на вечеринке разыгрывались три винтажные олимпийки в стиле рейв культуры 90-х годов.
Напомним, это последнее мероприятие подобного формата, которое проводится в этом году. Место веселья обычно засекречено до последнего дня. В день праздника участники получают смс с адресом.
в Саратове прошла рейв-вечеринка.