2018-12-08T22:15:42+03:00
Общество

Саратовцы смогли почувствовать себя голландцами

Состоялась последняя тематическая рейв-вечеринка года
Дарья Вострикова
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В Саратове прошла рейв-вечеринкаВ Саратове прошла рейв-вечеринкаФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 декабря, саратовцы могли почуствовать себя настоящими голландацами на тематической вечеринке «Вунсел» организованную Mass Action.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено фильму New Kids Turbo. Это история простых голландских ребят, которые увлекаются рейв-культурой и обожают веселиться, пусть и в немного нестандартном стиле.

Гости перевоплотились в новую роль по полной — почти на каждом была олимпийка, спортивные брюки и кеды, в которых можно танцевать хоть всю ночь.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

На танцполе звучали композиции в стиле Witch House, Hardstyle, Happy Hardcore и Gabba. Простыми словами — электронная динамичная музыка.

Но услышать можно было не только лайн-ап диджеев. После этого пришло время «свободных деков». Это выступления ребят, которые еще не зарекомендовали себя в мире музыки, но уже хотят показать свое творчество. Такая возможность есть почти на каждом мероприятии. Для того, чтобы попасть на сцену, нужно обсудить свое желание с организатором мероприятия.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Помимо возможности попробовать себя за диджейским пультом, на вечеринке разыгрывались три винтажные олимпийки в стиле рейв культуры 90-х годов.

Напомним, это последнее мероприятие подобного формата, которое проводится в этом году. Место веселья обычно засекречено до последнего дня. В день праздника участники получают смс с адресом.

в Саратове прошла рейв-вечеринка.

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