2018-12-07T17:07:47+03:00
Недвижимость

Проблемный дом «Новострой-21» в Энгельсе будет достраивать «надежный застройщик»

Дольщики готовы собрать необходимую сумму
Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области 7 декабря прошло традиционное совещание пс обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дольщики ЖК «Азимут» и ЖК «Астраханский», где пока имеются лишь стройплощадки ООО «Строительные системы», аффилированного Алексею Абасову, рассматривают вариант создания единого ЖСК.

- Пока не найдены владельцы шести квартир, чтобы выступать единым фронтом в суде. Процесс оформления площадок потихоньку идет, — сообщили представители дольщиков. Они отметили, что в отличие от других домов Абасова. у них «полное единение». Они знают, сколько доплачивать и готовы это делать.

На улице Гвардейская в районе 8-й Дачной дольщики объекта ООО «Град-С» — ЖК «Савельево» — также мирно решают, как будут достраивать. По словам владельцев будущих квартир, они готовятся к созданию ЖСК.

Прошло собрание ЖСК «Согласие» (бывший объект «Новострой-21») на нем было решено передать новому застройщику оставшуюся 21 квартиру и встроенные помещения. Впрочем, этого все равно не хватит для окончательной достройки. Об этом заявил глава Энгельсского района Александр Стрелюхин. По его словам, имеется долг перед предыдущим застройщиком ЖБК-3, у которого не было достаточных средств на завершение строительства — 30 млн рублей. В настоящее время решением проблемы занимается депутат ГД Василий Максимов.

Стрелюхин отметил, что жильцы готовы доплатить необходимые средства и «застройщик надежный».

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