Ночью улицы Саратова от снега будут убирать более 120 единиц спецтехники
Мэрия просит не бросать машины на проезжей части
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Сегодня ночью, с 7 на 8 декабря, улицы Саратова от снега и наледи будут убирать 120 единц спецтехники и несколько десятков рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба
благоустройства города».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, горожан просят не оставлять транспорт в местах, не предназначенных для парковки. Это будет мешать уборке улиц.
Кроме того, нельзя будет ставить машину на территориях, обозначенных знаками для проведения очистки от снега.