Ночью улицы Саратова от снега будут убирать более 120 единиц спецтехники

7 Дек. 16:33 2018-12-07T16:33:51+03:00

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Сегодня ночью, с 7 на 8 декабря, улицы Саратова от снега и наледи будут убирать 120 единц спецтехники и несколько десятков рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба

благоустройства города».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, горожан просят не оставлять транспорт в местах, не предназначенных для парковки. Это будет мешать уборке улиц.

Кроме того, нельзя будет ставить машину на территориях, обозначенных знаками для проведения очистки от снега.